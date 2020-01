2020 vue par Laura Tarantola : "Je pense aux JO tous les jours"

Après avoir parlé des souvenirs de Noël de plusieurs illustres Isérois la semaine dernière, on se penche cette semaine sur les grands rendez-vous de l'année 2020. Une année olympique, avec les JO de Tokyo. La rameuse Grenobloise Laura Tarantola y sera, déjà qualifiée elle y pense tous les jours.

2020 c'est déjà demain

Le temps passe vite pour Laura Tarantola. La qualification pour les JO ça donne l'impression que l'horloge accélère. Mais la rameuse tempère et veut faire plus que simplement participer : "C'est déjà super d'être qualifiée pour les jeux, mais on veut aussi bien figurer et faire une bonne place."

Bien sûr avant l'heure de la performance vient le temps de la préparation. "On s'entraîne bi-quotidiennement avec ma coéquipière, donc deux fois par jour. On part énormément en stage pour s'entraîner et avoir le maximum de kilomètres en commun. Depuis qu'on s'est qualifiée je pense aux Jeux tous les jours et c'est ce qui me pousse à aller m'entraîner. C'est un bel objectif."

Une médaille d'or à la clé ?

"La médaille, ce serait incroyable !" lance Laura Tarantola. Mais c'est difficile pour elle de se fixer un objectif aussi élevé : "notre catégorie est hyper dense donc c'est dur de savoir où on se situera. Clairement on a montré l'an dernier qu'on était dans le bon wagon. Une finale ça serait super et un podium c'est l'objectif, on en rêve."