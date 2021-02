203 km/h sur autoroute en Savoie

Cette semaine, les gendarmes de Savoie ont mis à pied un automobiliste qui roulait à plus de 200 km/h sur l'A43.

On a beau porter un prestigieux patronyme de Formule 1, on doit quand même respecter les limitations de vitesse. La Mclaren noire roulait bien trop vite à hauteur de Chamousset (Savoie) sur autoroute A43 quand elle a croisé la route des radars des gendarmes. Le flash indique 203 km/h au lieu de 130. Ce qu'on nomme "un très grand excès de vitesse". Le conducteur est intercepté par une patrouille du Peloton motorisé, basé non loin de là, à Aiton. Permis de conduire retiré sur le champ !