204 kg d'herbe de cannabis saisis par les douaniers de Perpignan

C'est en contrôlant un camion qui arrivait d'Espagne sur l'autoroute A9 que les agents des douanes de la brigade du Perthus sont tombés vendredi 8 mai sur une importante quantité d'herbe de cannabis.

La fouille du camion immatriculé en Slovénie a permis de découvrir, au milieu de cartons où étaient entreposés des enjoliveurs pour voiture, deux caisses en bois distinctes du chargement. Celles-ci contenaient 196 sachets d'herbe de cannabis pour un poids total de 204 kg et une valeur de 350 000€. Les douaniers ont continué leurs investigations et ont découvert dans la cabine du conducteur deux sachets contenant une somme en liquide de 32 000€. Les deux personnes à bord du camion ont été remises au service de police judiciaire et seront présentées au tribunal en comparution immédiate.