21.276 élèves planchent sur les épreuves du brevet dans l'académie de Poitiers

Poitiers, France

L'examen devait avoir lieu la semaine dernier et c'est finalement ce lundi et ce mardi que les collégiens plancheront sur leur copie. Dans l'académie de Poitiers, 21 276 élèves passent l'examen cette année ce qui représente donc une organisation conséquente de la part de l'académie.

Par rapport à 2018, il y a 235 candidats supplémentaires. Un chiffre en forte augmentation et qui a provoqué des sueurs froides la semaine dernière à l'académie de Poitiers. Lorsque le brevet a été reporté à cause de la canicule, Il a fallu réimprimer plus de 21.000 convocations en urgence.

La filière générale toujours fortement représentée

Sur les 21.276 candidats 86 % se retrouvent sans surprise dans la série générale de l'examen. La série professionnelle de son coté attire 14 % des candidats, des proportions quasiment identiques à celles de l'année 2018.

D'importants moyens mis en place

Cette année l'académie doit mettre en place de gros moyens pour accueillir l’examen. Pas moins de 256 centres d'examens accueilleront les élèves, répartis sur quatre départements : la Vienne, les Deux-Sèvres, La Charente et la Charente-Maritime. Pour surveiller puis corriger le brevet, il faut aussi mobiliser 3007 personnes au total.