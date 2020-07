21 cas positifs de Covid-19 à Bellegarde selon la mairie

Dans un communiqué publié sur le site Internet de Bellegarde, la commune annonce que vendredi 24 juillet, "le nombre de cas groupés est de 21, et avec _une grande majorité de cas sans symptômes_". A priori pour l'instant, il n'y aurait pas de contamination en dehors des cas contacts identifiés à l'issue d'une réunion entre amis. Par mesure de précaution "et afin de limiter les facteurs de propagation du virus" à Bellegarde, une surveillance en continu de la circulation du virus sera effectuée. Par ailleurs, la cuisine centrale sera fermée du lundi 27 au 31 juillet inclus. La nuit musicale prévue le samedi 25 juillet en centre-ville est également annulée et reportée à une date ultérieure qui n'a pas été indiquée.

Respect des gestes barrières

"Nous devons continuer de vivre, de travailler et d’avoir des loisirs mais en respectant les règles sanitaires nécessaires. Je rappelle à tous que le masque est obligatoire dans les lieux clos depuis le 20 juillet. Veillez au respect des gestes barrières, le plus souvent possible pour vos échanges à la règle de distanciation (1m) et au lavage systématique des mains" conclut le maire Juan Martinez dans ce communiqué.

Mercredi 22 juillet, l'élu avait initialement indiqué que sept Bellegardais avaient été testés positifs : une personne hospitalisée, une personne avec symptômes et cinq personnes asymptotiques. Des tests complémentaires vont être réalisés dans les prochains jours. Une mise au point faire taire les rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux en particulier qui évoquaient la présence de 70 à 80 cas à Bellegarde.

