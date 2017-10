Vingt-et-un mois de prison pour le SDF qui s'exhibait dans le tramway Dijonnais

Ce sans domicile fixe a été condamné, ce vendredi 20 octobre 2017, en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Dijon. L'homme écope de 21 mois de prison. Il avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises pour les mêmes faits. Quelle réponse judiciaire pour ce genre de cas?

Un SDF de 44 ans en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Dijon. Les policiers l'avaient arrêtés mercredi vers 17h15 à l'arrêt de tram Poincaré. Deux jours avant, c'est à dire le lundi, vers une heure du matin, il avait suivit une femme de la gare à son domicile près de la place de la République en exhibant son sexe. C'est cette dernière l'ayant reconnu qui a prévenu la police mercredi. Ce SDF est une vieille connaissance des forces de l'ordre. Le quadragénaire avait déjà été interpellé au mois de mai pour trois agressions sexuelles dans le tram. Sorti de prison mi-septembre il a donc de nouveau était jugé ce vendredi pour agression sexuelle et exhibition sexuelle en récidive.

Une peine de prison, et à sa sortie, une mesure de suivi socio-judiciaire

Il a été condamné à 21 mois de prison* et, ce qui n'arrive pas souvent, à cinq ans de suivi socio-judiciaire. Une mesure assez rare, qui est -peut-être- la plus adaptée à cet homme en totale rupture de ban, alcoolique et esseulé. Le vice-procureur de la République, Jean-Luc Chemin. "La mesure de suivi socio-judiciaire est une mesure qu'on requiert de façon relativement rare parce qu'elle est assez lourde à mettre en place, c'est une mesure à 'double détente', c'est à dire qu'elle prévoit des obligations pour le condamné qui sont décidées par le juge d'application des peines qui saisit le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec des obligations à caractère médicales et dans le cadre du non-respect de ces mesures de soins la double détente c'est qu'il y a une peine d'emprisonnement qui peut être immédiatement mise à exécution si l'intéressée ne respecte pas les obligations qui sont les siennes".

S'il ne respecte pas ses obligations de soins il retournera 18 mois derrière les barreaux

Cette mesure de suivi socio-judiciaire sera mise en place à sa sortie de prison. Elle est donc couplée à une autre peine d'emprisonnement de 18 mois. C'est à dire que s'il ne respecte pas les obligations de ce suivi socio-judiciaire il est susceptible de retourner derrière les barreaux. Le SDF qui en est à sa cinquième condamnation en matière d'exhibition sexuelle n'a aujourd'hui plus le droit de vivre à Dijon. Il devra par ailleurs verser 500 euros de dommages et intérêts à sa victime.

* L'homme écope en fait de 18 mois ferme ce vendredi 20 octobre 2017, plus trois mois supplémentaires au titre de la révocation d'une ancienne peine de sursis.