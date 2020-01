21 personnes en garde à vue après une opération policière dans un squat de migrants au Mans

Le Mans, France

21 personnes ont été placées en garde à vue à la suite de l'opération de police menée ce mardi 21 janvier 2020 au Mans, indique le parquet de Rennes, en charge de l'enquête sur la mort par balle d'un migrant le 8 janvier dernier. Ce coup de filet a été mené dans un squat installé dans une ancienne scierie près du Tertre Rouge, aux abords du circuit des 24 heures.

On ne connaît pas pour l'heure le lien entre les personnes interpellées et la victime, le parquet de Rennes ne communiquera qu'à l'issue de ces gardes à vue. Il y a dix jours, deux hommes de nationalité irakienne de 19 et 20 ans avaient été mis en examen pour meurtre en bande organisée.

En route pour Calais

Selon les témoignages recueillis sur place par France Bleu Maine auprès de personnes évacuées sans avoir été interpellées, les migrants étaient "maximum 70 personnes" à l'intérieur de ce campement. Certains disent n'avoir nulle part où aller, d'autres affirment vouloir rejoindre le Royaume-Uni via Paris puis Calais.

D'après la préfecture de la Sarthe, les migrants qui en ont fait la demande et "les familles avec mineurs ont été prises en charge par les services de l’État et réorientées vers les structures d'hébergement d'urgence de notre département".

La préfecture enjoint également le propriétaire du terrain à prendre toutes les mesures nécessaires "pour prévenir de nouvelles intrusions similaires à l'avenir."