21 personnes impliquées dans un carambolage sur l'A7 entre Salon et Lançon-de-Provence

Un spectaculaire accident s'est produit sur l'autoroute A7 ce dimanche en début de soirée entre Lançon et Salon-de-Provence. Deux mini-bus ont percuté un camion benne, plusieurs voitures ont aussi été impliquées. D'après les pompiers 16 victimes sont légèrement blessées et 6 plus sérieusement.