213 km/h au lieu de 110 en plein confinement en Haute-Savoie

Le peloton motorisé d'Annecy a multiplié les contrôles toute la journée de ce samedi le long de l'Autoroute A41.

Et le bilan est d'une dizaine d'infractions. Quatre permis ont été retirés, pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h.

A la barrière de péage de Saint-Martin-Bellevue, les gendarmes ont pu intercepter un automobiliste plus que pressé au volant de sa Mercedes. 213 km/h au lieu des 110 autorisés ! Le bolide a été saisi et placé en fourrière. Ainsi que le déplorent les gendarmes, "il y a moins de circulation en période de confinement et certains pensent que la route est à eux. Et ce n'est pas le cas !"

L'un des chauffards avait en plus bu : un taux d’alcoolémie de 0,74 mg par litre d’air expiré (1,48 g par litre).