214 pieds de cannabis découverts à la Chapelle-sur-Erdre (44) et six personnes incarcérées. La lutte contre le trafic de cannabis continue. Cette fois-ci les gendarmes ont eu beaucoup de chance. Car c'est en survolant la commune d'Héric (44) en hélicoptère dans le cadre d'une opération de lutte anti-cambriolage que les gendarmes découvrent une première plantation. 190 pieds. Tout autour : des brise-vue -ces filets verts de trois mètres de haut qui bouchent la vue- mais aussi des capteurs de mouvements, et des individus armés présents 24 h sur 24.

Au bout de deux semaines de surveillance les pieds disparaissent mais les gendarmes découvrent une deuxième plantation 16 km plus loin à la Chapelle-sur-Erdre cette fois-ci. 214 pieds. Il faut passer par une caravane pour accéder aux cultures.

Lundi matin au petit jour, les gendarmes interpellent simultanément neuf personnes. Ils confisquent six armes, les pieds de cannabis et quatre kilos d'herbe. Après 96 heures de garde à vue, six hommes sont incarcérés. Ils ont entre 19 et 31 ans. Et sont tous déjà connus de la justice.