22.000 manifestants anti-pass sanitaire à Toulon pour le cinquième week-end de contestation

Chaque semaine, la manifestation varoise prend un peu plus d'ampleur. Ils étaient 13.000 il y a deux semaines, 19.000 le week-end dernier, ils sont 22.000 ce samedi après-midi à Toulon à défiler contre anti-pass sanitaire. C'est presque quatre fois plus qu'à Marseille et les 6000 personnes annoncées par la préfecture, bien plus qu'à Aix-en-Provence également et ses 2500 manifestants.

Toulon , nouvelle capitale des anti-pass ?

Dans le cortège, beaucoup ne savent pas vraiment pourquoi, mais tout le monde se félicite de cette mobilisation toujours plus forte, semaine après semaine. Pour certains c'est la diversité de cette manifestation qui fait sa force : des soignants, des syndicats, des gilets jaunes, des motards, certains groupes d'extrême droite, mais aussi des familles et des vacanciers au départ, place des Libertés, prêts à sacrifier leur samedi pour venir défiler contre le pass.

"On peut manifester en sécurité, c'est une mobilisation bienveillante" - Laurence, manifestante

Pour d'autres, c'est le côté "sécurisé" de la manifestation qui séduit, "une manifestation bienveillante, où on ne laisse jamais les choses s'envenimer" souligne Laurence, dans le cortège. Richard, lui, a sa petite idée : "c'est peut-être parce qu'ici, on a des grandes gueules !" Toulon, rebaptisée volontiers par certains comme la nouvelle capitale des anti-pass sanitaire.