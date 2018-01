C'est un procès particulièrement douloureux qui s'est achevé ce mercredi soir devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales : un homme de 26 ans a été reconnu coupable de tentative d'assassinat sur sa petite sœur en 2013 dans le quartier du Moulin à Vent à Perpignan.

L'accusé écope de 22 ans de réclusion criminelle assortis d'un suivi socio judiciaire de 6 ans. L'avocate générale avait réclamé 20 ans de réclusion dont les deux tiers incompressibles. Les jurés eux ont choisi de ne pas fixer de peine de sûreté. L'avocate de l'accusé, Maître Lise Bornes, a indiqué qu'elle ne ferait pas appel de ce verdict.

Le 3 novembre 2013, le jeune homme avait adressé huit coups de hache à la victime, la laissant pour morte dans son appartement. La jeune femme avait pu être miraculeusement sauvée à l'hôpital de Perpignan. Plus de quatre ans après les faits, la victime reste évidement très marquée. A la barre mardi, elle disait : "Je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. _Je voudrais continuer ma vie sans avoir peur_. Cette affaire, c’est un boulet que je traîne et avec ce procès, j'espère enfin qu'on va me couper cette chaîne."

L'accusé a expliqué s'en être pris à sa sœur pour "détruire sa famille". Durant de nombreuses années, les parents ne cessaient de se disputer, "une véritable torture psychologique" a raconté le jeune homme lors de l'audience.