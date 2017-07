22 blessés dont trois grièvement dans l’accident d’un fourgon pénitentiaire dans le Pas-de-Calais

Un important accident de la route a eu lieu, ce jeudi 27 juillet sur l’A21, dans le Pas-de-Calais dans le sens Aix-Douai. Un fourgon pénitentiaire a été percuté par un poids-lourd, trois agents sont grièvement blessés.

Ce jeudi 27 juillet vers 11 heures du matin, un fourgon cellulaire de la prison de Longuenesse s’est fait percuter par l’arrière par un poids-lourd. Cet accident a fait 22 blessés, dont trois graves sur l'autoroute A21, à hauteur de Liévin dans le Pas-de-Calais dans le sens Aix-Douai. Dix véhicules dont un poids lourds ont été impliqués.

Trois agents pénitentiaires grièvement blessés

Ce fourgon cellulaire effectuait une mission de transfèrement de personnes détenues entre le centre pénitentiaire de Longuenesse et la maison d’arrêt de Douai. Quatre agents ont été blessés, dont 3 grièvement, et ainsi que six détenus. Les trois agents ont été pris en charge par les secours. Les personnes détenues ont été conduites à l’hôpital.

[Communiqué de presse] Agents pénitentiaires blessés dans un accident de la route lors d’une mission de transfèrement pic.twitter.com/QnW3xAVRPx — Ministère Justice (@justice_gouv) July 27, 2017

La Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Nicole Belloubet a adressé "son plein soutien aux personnes blessées lors de ce grave accident et tout particulièrement aux agents de la direction interrégionale de Lille." La circulation a été coupée quelques heures sur cet axe dans le sens de l'accident. Vers 14h30 tout était rentré dans l’ordre.