22 pompiers des Deux-Sèvres mobilisés contre l'incendie dans le Var

Dans le Var, l'incendie dans le massif des Maures est toujours en cours et il a déjà détruit plus de 6 000 hectares. 800 pompiers et 120 gendarmes sont mobilisés depuis lundi soir. Parmi les soldats du feux présents, il y a 22 sapeurs pompiers des Deux-Sèvres appelés en renfort dans la région.

Depuis lundi soir, pour lutter contre l'incendie qui ravage le massif des Maures dans le Var, 900 pompiers sont mobilisés. Parmi eux, il y a 22 pompiers des Deux-Sèvres. Ils ont rejoint le sud-est du pays samedi après-midi, pour faire partie d'une colonne de renfort et lutter contre les feux de forêt. Quand le feu s'est déclaré lundi soir sur les hauteurs de Gonfaron, ils ont été mobilisés dès 22 heures. Depuis, ils luttent toujours contre le feu. C'est le cas du lieutenant Didier Hezelot. Lui et ses hommes sont déployés sur une défense de point sensible, un quartier pavillonnaire. "C'est pour éviter que le feu gagne. Nous avions environ 80 pavillons à défendre et nous sommes assez satisfaits car il n'y a qu'un petit garage qui a brûlé sur la totalité des maisons", explique le lieutenant.

Un incendie d'une ampleur jamais vue

Mais contre le feu qui a déjà parcouru plus de 6000 hectares, les pompiers ont du lutter toute la nuit. "C'était très violent. Un vrai mur de feu avec des flammes de plus de 30 mètres de haut avec un fort mistral hier soir. On est tout petit devant ce phénomène." Le lieutenant Hezelot explique n'avoir jamais vu un incendie aussi virulent et d'une telle rapidité.

Au total, des sapeurs-pompiers en provenance de 13 départements sont venus en renfort dans l'arrière-pays de Saint-Tropez.