22 Ukrainiens arrivés sains et saufs dans le Val-de-Saire

Le convoi est arrivé à Saint-Vaast-La-Hougue peu après 13 heures ce mercredi. Sur place, une cellule psychologique avait été déployée pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 22 réfugiés ramenés d'Ukraine par les 14 chauffeurs bénévoles qui se sont relayés au volant des différents fourgons. Les réfugiés en question, des femmes et une majorité d'enfants, ont fui les villes de Marioupol, Kiev et Odessa ces derniers jours.

Dans le Val-de-Saire, ces réfugiés ont été pris en charge par 7 familles et vont maintenant être hébergées directement par ces habitants de Saint-Vaast, Monfarville, Barfleur ou encore Quettehou, mais aussi dans des gîtes. Dans les prochains jours, ils devront s'enregistrer sur internet puis se rendre en préfecture à Saint-Lô pour bénéficier du statut spécial prévu pour leur permettre de circuler et vivre normalement en France. L'objectif, c'est aussi de les intégrer le plus possible à la communauté. Ainsi, le maire de Réville, Yves Asseline, a déjà proposé d'accueillir quelques enfants dans l'école de la commune.

Pour chacun des bénévoles ayant participé à ce "voyage humanitaire", l'expérience restera un moment fort, marqué par la naissance d'amitiés basées sur des valeurs communes.