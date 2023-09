23 ans de prison pour l'homme à l'origine de l'incendie mortel rue de Barr à Strasbourg

C'était tout l'enjeu de ce procès devant les assises du Bas-Rhin : déterminer si les deux hommes qui comparaissaient depuis le mardi 19 septembre avaient mis volontairement ou non le feu à un petit immeuble de la rue de Barr à Strasbourg en février 2020, causant ainsi la mort de cinq personnes.

ⓘ Publicité

La cour a condamné l'un d'eux, celui qui a reconnu avoir jeté un mégot de cigarette, à 23 ans de réclusion criminelle. Le deuxième accusé a lui écopé de quatre ans et six mois de prison pour non assistance à personne en danger. L'avocat général avait requis 25 et 12 ans de réclusion.

Vers un procès en appel

Le principal accusé avait répété à plusieurs reprises pendant le procès que c'était un accident. Il s'est excusé auprès des familles. "Ce n'est pas parce que le jet de mégot est volontaire que l'incendie est volontaire" a souligné son avocat, Randall Schwerdorffer, lors de ses plaidoiries. A l'énoncée du verdict, l'accusé a dénoncé une justice injuste et raciste. Il va faire appel.