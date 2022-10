23 ans de réclusion pour le meurtrier de Benjamin Quiles, ce policier tué près d'une discothèque à Toulouse

Le verdict est tombé, ce mercredi soir : Michael Sako a été condamné à 23 ans de réclusion par la cour d'assise de la Haute-Garonne, à Toulouse. pour Cet homme de 33 ans a été reconnu coupable d'avoir tué Benjamin Quiles. Ce policier de 35 ans est décédé en juillet 2019 après une bagarre sur le parking de l'Esmeralda, une boîte de nuit de la zone de Sesquières.

"Un déferlement de violence"

L'auteur des coups mortels a été condamné pour meurtre : l'intention de donner la mort a été reconnue après trois jours de débats. Trois jours à tenter de comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 19 au 20 juillet 2019. Pourquoi un homme, qualifié de "gentil nounours" par ses proches et par ses collègues à cause de sa carrure est mort "pour une histoire de sandwiches" dira une avocate.

Ce soir-là, Benjamin Quiles et un de ses amis font la queue devant un food-truck garé sur le parking de la discothèque où ils viennent de passer la soirée. Michaël Sako et un de ses amis arrivent en voiture : ils ont beaucoup bu. L'accusé grille la file d'attente et alpague la gérante pour être servi rapidement. Une attitude qui ne plaît pas à Benjamin Quilès : la bagarre éclate. Benjamin Quilès reçoit un uppercut et s'effondre. Mais Mickael Sako continue à lui frapper alors qu'il est au sol. Selon un témoin, il lui saute sur la tête à pieds joints. Le rapport d'autopsie révèlera douze fractures au niveau de la face et de la tête. Benjamin Quiles a eu la boîte crânienne totalement défoncée.

Une condamnation pour homicide volontaire

C'est cet acharnement qu'ont plaidé les avocats des proches de Benjamin Quiles : ils refusent de parler de bagarre. Pour eux, c'était une agression avec intention d'en finir. C'est l'avit de Me Laurant Boguet, l'avocat de l'épouse de Benjamin Quiles, de sa fille et de l'ami qui accompagnait le policier le soir du drame : "Ce n'est pas une bagarre qui a mal tourné : on assiste à la mise à mort d'un individu à partir d'un mobile parfaitement futile parce qu'il s'est autorisé à faire une réflexion à quelqu'un qui a remonté une file d'attente et qui a mal parlé à une serveuse. Et le simple fait de lui en faire l'observation a entraîné un déferlement de violence de la part de Michael Sako, déferlement qui ne laisse la place à aucune riposte de la part de la victime. Je vous rappelle que Benjamin Quiles a trouvé la mort une fois qu'il a été mis. K.O. et que l'accusé s'est précipité pour lui écraser le visage à pieds joints. Quand vous sautez à pieds joints sur le visage d'une victime inconsciente, c'est pour lui donner la mort."

Les avocates de Michaël Sako rejettent l'intention homicide. Elles affirment que l'accusé s'est emporté, qu'il ne s'est pas contrôlé sous l'effet de l'alcool, mais qu'il n'a en aucun cas voulu tuer.

L'avocat général a demandé une peine "significative", entre 20 et 25 ans. Le jury a finalement fixé la peine à 23 ans et reconnu l'intention homicide.

Michaël Sako a dix jours pour faire appel. Il devra verser 70.000 euros au titre du préjudice moral aux parents de Benjamin Quiles, à son frère et à sa soeur. Le montant des dommages et intérêts alloués à son épouse et sa fille sera fixé au cours d'une prochaine audience.

Un autre homme était dans le box des accusés. Il comparaissait libre pour des violences commises sur l'ami de Benjamin Quiles. Il a été condamné à 9 mois de prison avec sursis.