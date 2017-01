23 cartes bancaires piratées : le mystère résolu pour un couple de Rezé

C'était devenu un cauchemar pour eux. Un couple de Rezé pensait s'être fait pirater, successivement, 23 cartes bancaires en deux ans. L'enquête a conclu que le problème venait... de chez eux !

Pendant environ deux ans, un couple de Rezé pense se faire pirater ses cartes bancaires, les unes après les autres. 23 au total ! En 2014, une première carte bleue est utilisée pour des achats sur des sites internet aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Pour des paiements sur des sites porno aussi. Et ça recommence : une fois, deux fois, trois fois, quatre fois... en tout 23 cartes bancaires sont piratées !

Le "pirate" ? Un membre de la famille

La brigade financière remonte le fil des paiements. Elle découvre que tous les sites ont été consultés via la même box internet : celle de la famille ! Leur ado commence par avouer avoir utilisé les cartes bleues pour acheter de la musique en ligne - d'ailleurs Madame reconnait elle-même lui avoir donné ses codes pour ça, mais pas non plus ceux des 23 cartes bancaires. Autre aveu qui arrive ensuite : des connections à des sites pour adultes.

Près de 7.000 euros à rembourser

Et c'est au couple que ça coûte cher : 6.910 euros à rendre à une de ses banques, la somme qu'elle leur a versé pour les soit-disant piratages et qui ne concerne que 14 des 23 cartes. L'ado s'en tire avec un rappel à la loi.