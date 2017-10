23 motards sont morts sur les routes de Gironde depuis le début de l'année

Les chiffres sont plus qu'inquiétants. 23 conducteurs de deux-roues sont morts sur les routes de notre département depuis le début de l'année, le dernier accident en date a eu lieu ce jeudi matin en direction de Libourne.

2017 est une année noire pour les motards de la Gironde. Depuis le début de l'année 23 sont morts sur les routes de notre département et le dernier accident en date s'est produit ce jeudi matin sur la nationale 89 à hauteur de la sortie 5 sur la commune de Beychac et Caillau.

Déjà sept victimes de plus que l'an dernier

Depuis le début de cette année 23 conducteurs de deux-roues sont morts sur les route de Gironde soit sept de plus que l'an dernier. En tout, au 15 octobre dernier 62 personnes ont perdu la vie sur les routes du département contre 73 l'an dernier à la même période. L'an dernier 82 personnes sont mortes sur les routes de Gironde.

Un permis moto déconnecté de la réalité ?

Certains formateurs sont persuadés que le permis moto ne forme pas correctement les motards. C'est le cas du vice-président de la Casim 33 (chaîne d'amitié pour la sécurité et l'information des motards). Forte de 70 adhérents cette association forme une quarantaine de conducteurs de deux-roues chaque année à Mérignac, des stages de perfectionnement post-permis.

On croit qu'on sait conduire mais en fait on ne sait pas — Franck un stagiaire

Fabien Lecoutre explique ainsi que" la plupart des moto-écoles préparent uniquement à l'examen du permis moto [...] on apprend pas vraiment au motard à maîtriser sa machine comme tourner serré à basse vitesse [...] on enseigne le freinage dit d'urgence mais il n'est pas d'urgence puisqu'il est totalement anticipé".

RÉACTION I Fabien Lecoutre vice-président de la Casim 33 Copier

Franck fait partie des stagiaires de la Casim 33. Ce motard d'Arcachon n'a jamais eu d'accident de sa vie et il a le permis depuis plus de 30 ans "on croit qu'on sait conduire et en fait on ne sait pas conduire [...] quand on fait ces stages on s'aperçoit que des exercices qui paraissent très simples deviennent très compliqués. Faire un demi-tour à l'arrêt en braquant complètement le guidon, ça pratiquement incapable de le faire, mais aussi des démarrages sans laisser traîner les pieds derrière ou les freinages en regardant très loin devant ça on le fait plus".

Les formations post-permis dispensées par la Casim 33 sont tous gratuits, l'adhésion à l'association s'élève à 65 euros.