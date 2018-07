Palettes et gros bidons de 200 litres. Il faut les imaginer ces 23 scouts de France embarqués sur quatre radeaux de fortune. Ils ont entre 11 et 14 ans, trois adultes les accompagnent. Tout le monde à son gilet de sauvetage, la navigation se passe bien jusqu'à ce que leurs étranges embarcations croisent le canal de la Martinière. A l'approche de l'écluse de Buzay le courant s'accélère et c'est la panique à bord. Ils se jettent à l'eau.

Cellule psychologique

Dans leur chute trois scouts se blessent légèrement aux chevilles et sont envoyés au CHU. De nombreux ados choqués sont pris en charge par les pompiers. Un médecin et une infirmière envoyés sur place répondent aux besoins d'une cellule psychologique. Ces scouts sont tous originaires de Saint-Etienne-de- Montluc et Couëron.