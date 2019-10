230 policiers démantèlent un trafic de drogue dans le quartier des Liserons, à l'Est de Nice

Grosse opération de police ce mercredi matin, impasse des Liserons à l'est de Nice. Un quartier classé en zone de sécurité prioritaire, haut-lieu du trafic de drogue. 28 personnes ont été interpellées et sont actuellement en garde à vue.

Nice

Une opération de police d'ampleur ce mercredi dès 6 heures du matin dans l'impasse des Liserons. 230 fonctionnaires de la police judiciaire, du RAID, de la sûreté départementale et du GIR (groupe d'intervention régional) ont procédé à des contrôles d'identité, des fouilles, des perquisitions avec des chiens dans certains appartements et des arrestations. 28 personnes ont été arrêtées, plusieurs kilos de cannabis et de cocaïne saisis ainsi que des armes.

Il s'agit d'une opération de démantèlement d'un trafic qui vise à toucher la tête de réseau mais aussi toute la chaîne, sous l'égide d'un juge d'instruction niçois, l'enquête a démarré il y a un an. L'opération s'inscrit dans le cadre du pilotage renforcé de lutte contre le trafic de stupéfiant.

"Ils devraient descendre plus souvent" clament des habitants

Le quartier des Liserons est classé en zone de sécurité prioritaire. Le trafic de drogue se concentre dans l'impasse des Liserons. C'est là que mercredi matin des habitants ont été fouillés, des adultes et leurs enfants, "C'est surprenant, ça nous a mis en retard mais on se sent en sécurité quand les policiers viennent. Ils devraient venir plus souvent pour enrayer ce trafic. Après les jeunes ne nous embêtent pas, ils font leurs affaires mais parfois on retrouve des seringues par terre" témoigne une mère de famille.

des habitants racontent ce qu'ils ont vu Copier

Une autre maman raconte qu'elle a "honte" de dire qu'elle habite aux Liserons. "Le quartier est délaissé, sale. A la place du Mc Donald's c'est un commissariat qui devrait être installé."

Venez le samedi après-midi dans le quartier, vous verrez les grosses berlines immatriculées à Monaco. Ce sont les clients qui viennent acheter leurs produits. C'est eux qu'il faudrait aussi pénaliser pour arrêter le trafic.

Le quartier est régulièrement ciblé par des descentes de police "mais ils relâchent ensuite les trafiquants ou d'autres prennent la suite et ça recommence".