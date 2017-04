Quelque 231 permis de conduire retirés depuis le 1er janvier en Vaucluse

Davantage de permis de conduire ont été retirés en ce début d'année que sur la même période l'an dernier. Encore trois ce dimanche.

Policiers et gendarmes ont retiré 231 permis de conduire depuis le début de l'année en Vaucluse ! C'est 15% de plus que pour le début 2016. Rien que la semaine dernière, 13 permis ont été retirés.

Et trois retraits de permis, uniquement pour l'après-midi de dimanche, à l'Isle-sur-la-Sorgue ! Les gendarmes ont intercepté trois véhicules sur la D31 entre Cavaillon et Carpentras : Deux voitures à plus de 130 km/h et une moto à 141 km/h. Là, la vitesse est limitée à 90 km/h.

Samedi, un motard y avait été contrôlé à 150 km/h.