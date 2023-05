24 heures du Mans : un faux concours sur une page Facebook usurpant l'identité du Département de la Sarthe

Le Département de la Sarthe lance l'alerte : une page Facebook usurpant son identité prétend faire gagner des places pour le centenaire des 24 heures du Mans. Si le conseil départemental organise bien un concours avec des places à gagner, il le fait sur sa page officielle, qui fête ses 10 ans en 2023. Ce mercredi, le Département donne des conseils pour éviter de se laisser abuser, d'autant que ces places sont très recherchées, la course se tenant cette année à guichets fermés .

Attention aux liens frauduleux

La fausse page Facebook demande aux internautes de fournir leurs coordonnées et de cliquer sur un lien, contrairement au vrai concours organisé par la page officielle du Département, qui précise que les gagnants seront contactés par message privé. "Ne donnez jamais vos coordonnées personnelles et bancaires", rappelle la collectivité.

Pour distinguer la fausse page de la vraie, le Département explique que "même si les photos de profils sont les mêmes, si on clique sur ce faux compte on découvre qu'il n'y a pas de précédentes publications et pas d'abonnés". Alors que la page officielle du conseil départemental est très active, poste tous les jours et compte 35 000 abonnés.