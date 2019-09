24 heures du Mans : un ressortissant belge condamné pour tentative de voyeurisme

Le tribunal du Mans a condamné un homme de 39 ans à 600 euros d'amende et 800 euros de préjudice moral. Il aurait tenté de prendre des photos d'une jeune contrôleuse des 24 heures du Mans alors qu'elle était aux toilettes.

Un homme de 39 ans, ressortissant belge, a été condamné ce lundi à 600 euros d'amende et 800 euros de préjudice moral pour tentative de voyeurisme lors des 24 heures du Mans. Les faits se sont déroulés sur le paddock, en juin dernier, la veille du départ de la course automobile. La victime âgée de 25 ans travaillait alors comme contrôleuse du circuit. Elle ne s'en remet toujours pas.

Une victime sous le choc

Les yeux rougis et la gorge nouée, la jeune femme fond en larme à la barre. Cette étudiante passionnée de courses automobiles raconte que depuis ce fameux soir elle voit un psychiatre et prend des antidépresseurs. Ce qui la traumatise, c'est que des photos de son intimité puissent circuler sur les réseaux sociaux. Car elle en est convaincue, cet homme a glissé son portable au dessus de la porte des toilettes. Elle a entendu ses pas dans le couloir et revoit encore l'appareil balayer l'intérieur de sa cabine.

Aucune trace des photos dans le téléphone portable

Alertés par ses cris, les services de sécurité ont arrêté le voyeur, mais aucune trace de ces photos dans le téléphone portable, seulement des images pornographiques sans aucun rapport avec la soirée. "Il a pu les effacer en attendant la police" explique la victime. Pour l'avocate du prévenu :"C'est parole contre parole!". Son client a une situation stable en Belgique, un CDI et trois enfants. Une défense qui offusque la jeune femme : "Comment j'aurais pu inventer ça, cette histoire me pourrit la vie" Elle repartira du tribunal en larmes au bras d'un ami qui confesse que depuis quelques mois elle ne supporte plus être seule.