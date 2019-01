Deux ans de prison pour le passeur arrêté à Annecy avec des migrants cachés dans son fourgon

Haute-Savoie, France

Turin (Italie)- Annecy, via le Tunnel du Mont-Blanc. Plus de six heures de voyage dans des conditions extrêmes pour les quinze migrants entassés à l’arrière de la fourgonnette. "Rien pour s’assoir, sans couverture malgré le froid. Et vous affirmez que vous ne saviez pas que ces personnes se trouvaient dans votre véhicule", s’est étonnée la présidente du tribunal correctionnel. Face à elle, le passeur jugé dans le cadre de la comparution immédiate, a maintenu sa version. "Non je ne savais rien", a-t-il répété à plusieurs reprises. "Mon oncle m’avait dit d’aller à Grenoble pour récupérer des meubles. Il devait me donner 500 euros pour cela."

Jusqu'à 300 euros pour passer en France

Agé de 20 ans, le jeune homme d’origine bulgare a expliqué vivre en en Italie depuis une dizaine d’années. L’enquête et notamment l’étude de son téléphone portable, a permis de confirmer qu’il avait effectué plusieurs trajets entre l’Italie et la France (via le tunnel du Mont-Blanc) depuis le mois d’août dernier. Des allers-retours toujours effectués à la demande de cet oncle basé à Turin a précisé le jeune homme. Pour la procureure d’Annecy, "nous sommes face à un véritable trafic d’êtres humains". Devant les enquêteurs, certains des quinze migrants découverts dans le fourgon ont expliqué avoir payé leur voyage entre l’Italie et la France entre 200 et 350 euros.

Le passeur a été condamné à 24 mois de prison ferme et une interdiction définitive d’entrée sur le territoire français. Il avait été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi à Annecy au volant d’un fourgon transportant quinze migrants originaires du Pakistan et du Bangladesh. Trois mineurs ont été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance de Haute-Savoie. Les adultes ont été remis à la Police de l'Air et des Frontières de Gaillard et placés en centre de rétention administrative. Il y a un peu plus de dix jours, toujours à Annecy, deux passeurs avaient été arrêtés avec 10 migrants, et condamnés à deux ans et 18 mois de prison.