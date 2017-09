Vingt-cinq ans après la crue de l'Ouvèze, quels progrès en matière d'alerte ?

Sirènes, appels automatiques ou réseaux sociaux... En 25 ans, les systèmes d'alerte aux populations en cas de crue ont beaucoup évolué.

Il y a 25 ans, la catastrophe de l'Ouvèze faisait une quarantaine de morts et de disparus, mais aussi des milliers de sinistrés.

A partir du moment où Météo France décide de lancer une vigilance orange, ça peut être le branle-bas de combat pour informer les populations.

"Il y a une alerte à la population à partir d'un moment où on est sûr qu'un problème majeur va se poser." - Christian Tort, maire de Bédarrides

En premier lieu la préfecture, réalise des communiqués officiels pour informer la presse et particulièrement votre radio. En cas de crise c'est France Bleu Vaucluse qui est référente. L'un des conseils, c'est d'avoir une radio à piles, oui à piles à la maison.

Aussitôt averties et après avoir croisé les informations sur les pluies et les crues pour être sûres d'être vraiment touchées ("pas question d'ouvrir le parapluie", précise Christian Gros, le maire de Monteux), les communes ou les communautés de communes alertent les populations.

"Ici à Bédarrides, dès qu'il pleut fort, les gens sont angoissés" - Roseline

Les maires consultent notamment "la météo spécialisée", avec des sociétés privées, comme Predict, qui "donne des informations heure par heure sur 48 heures sur ce qui va se passer dans le village", explique Christian Tort, le maire de Bédarrides. "Il y a une alerte à la population à partir d'un moment où on est sûr qu'un problème majeur va se poser."

Différents systèmes d'alerte

Les maires ont alors toute une panoplie pour communiquer au plus vite et au plus efficace : Les sirènes, les patrouilles de policiers avec mégaphones, et panneaux lumineux. Mais aussi comme depuis plus de 20 ans à Bollène, des systèmes automatisés d'appels téléphoniques.

Formulaire d'inscription au service téléphonique en cas de risque majeur © Radio France - Aurélie Lagain

A Monteux, c'est la communauté de communes des Sorgues du Comtat qui s'en occupe. Son président et maire de Monteux enregistre alors un message, envoyé automatiquement. "C'est un robot qui diffuse 3 ou 4.000 messages téléphoniques en 20 minutes. C'est le plus rapide".

Mais pour que ça fonctionne, il faut que avoir laissé ses coordonnées en mairie ou à l'intercommunalité.

Particulièrement ciblées en cas d'inondations, ceux qui résident en zone inondable, les campeurs également. Il faut que le message soit très efficace : il doit dire quel comportement adopter, s'il faut se mettre à l'abri ou au pire évacuer. Il faut dans ce cas donner des plan de circulation, des points de rencontre ou les centres d'hébergement.

Les réseaux sociaux, y croire ou se méfier ?

Un peu tout et n'importe quoi circule sur Facebook et Twitter. Et ce n'est pas parce que ce sont vos amis que les rumeurs qu'ils colportent sont plus fiables. "Si on regarde sur les comptes des gens", constate Maryline à Bédarrides. "Il y a des gens qui s'alarment pour pas grand' chose, d'autres qui bien que ce soit haut disent que ce n'est rien..."

Page Facebook des pompiers de Vaucluse -

Alors que faire ? Suivre les comptes officiels, ceux de la préfecture, des médias, des pompiers, du VISOV (ces volontaires qui épluchent les réseaux sociaux pour relayer uniquement des informations fiables). Car non seulement ils donneront des "vraies informations", mais rétabliront aussi la vérité pour stopper les rumeurs.

Et surtout, ne pas aller comme Maria en a l'habitude à Bédarrides, "sur le quai, se rendre compte de la montée des eaux".