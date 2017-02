Vingt-cinq ans après leur rupture, il fait vivre un enfer à son ex

Pendant deux ans, un sexagénaire de Tours a fait le trajet jusqu'à Rennes pour harceler son ex-compagne et son nouveau mari, à dix-neuf reprises. Il a été placé en garde à vue mardi.

Le cauchemar commence en février 2015. En rentrant chez eux, un couple de retraité découvre de la colle dans la serrure de leur porte, ils croient à une mauvaise blague.

Les mois passent et le couple est victime de vols et de dégradations. Une autre fois ce sont les murs de leur maison qui sont repeints en rouge. Les époux vivent un calvaire, et malgré les plaintes déposées au commissariat, l'enquête de voisinage ne donne rien.

Un chaton cloué au portillon

Pire, ils découvrent être suivis, en découvrant les pneus de leur voiture crevés au supermarché, à plusieurs reprises. A la maison les retraités se relaient jour et nuit pour monter la garde, rien n'y fait, ils retrouvent un chaton mort cloué à leur portillon. En février, c'est un incendie qui embrase le bardage en bois de leur maison.

Mais le 31 décembre, le harceleur est pris en train de s'introduire au domicile de son ex-compagne, avec un masque de Hulk sur la tête. La retraitée retrouve alors un amour de jeunesse, qu'elle croyait décédé ! Le harceleur habite à Tours, il faisait le trajet à chaque fois "par amour".

Relâché dans l'attente de son analyse psychiatrique, l'homme pourrait faire l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel, outre le préjudice moral, le préjudice matériel du couple est évalué à 30.000 €. Le 7 février, les policiers l'ont convoqué à nouveau et placé en garde à vue. D'après le procureur de la République de Rennes, Nicolas Jacquet, le suspect a reconnu une grande partie des faits.