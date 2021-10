25 ans de prison en appel pour Guillaume Arzel reconnu coupable d'assassinat et de tentative d'assassinat

4 ans après les faits, Guillaume Arzel a été reconnu coupable d'assassinat et de tentative d'assassinat. Le Tarbais de 36 ans était jugé en appel à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau, pour assassinat sur Xavier, le compagnon de son ex, et pour tentative d'assassinat sur son ex compagne, Caroline. En première instance la préméditation n'avait pas été retenue pour Caroline. Cette fois, si.

à lire aussi Le verdict rendu ce vendredi dans le procès en appel du Tarbais jugé pour assassinat et tentative d'assassinat

C'est un soulagement pour l'avocat de la défense, Me Saladin : "Ma cliente est aujourd'hui reconnue en qualité de victime, je pense qu'elle va enfin pouvoir se reconstruire, parce qu'elle en a fini avec se périple judiciaire. Content qu'on est reconnu la préméditation sur elle, car c'était un peu particulier qu'on l'ai reconnu sur Xavier et pas sur elle".

Après quatre ans de procédure pour l'avocat de Guillaume Arzel, Me Tugas, "c'est un gâchis (...). Il y aussi une vertu de réhabilitation et d'espoir dans la notion de peine qui, à mon sens, n'a pas été entendue. Je pense que ce dernier acte aux Assises clôture véritablement ce dossier".