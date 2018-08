On le sait l'été la communauté des gens du voyage circule beaucoup, entre rassemblements familiaux et évangéliques. La semaine dernière c'est donc toute une famille qui s'est installée à Valognes sur le terrain du stade municipal (la Plaine de jeux).

Valognes, France

En tout 25 caravanes se sont donc installées en toute illégalité sur le terrain du stade municipal de Valognes. La gendarmerie s'est rendue sur place à deux reprises, la police fait des rondes tous les jours et le maire et ses adjoints sont allés à la rencontre de la communauté pour que tout se passe au mieux. Un médiateur a même été nommé. Eau, électricité et bennes à ordures ont été installées. C'est la 3e année de suite que cette famille s'installe à cet endroit sur Valognes parce que l'aire d'accueil officielle (qui n'est pas une aire de "grand passage") n'est pas assez grande (elle est prévue pour 20 caravanes). Et comme chaque année le terrain est rendu propre, la mairie a donc une nouvelle fois autorisé l'installation de la communauté, Jacky Mouchel, 2e adjoint à la mairie de Valognes en charge des travaux "il est important de discuter, de nouer le dialogue pour que tout se passe au mieux".

Des avis partagés

Aujourd'hui ça se passe bien. Il n'y a pas de plaintes de riverains mais cela n'empêchent pas les valognais de donner leur avis. A proximité du stade il y a le terrain de pétanque de la commune : "ils foutent nos impôts locaux en l'air" "ils ne vont pas remettre la pelouse en état" "Moi ça ne me dérange pas, il faut bien qu'ils s'installent quelque part" " Et puis ça fait travailler les commerces".

Les gens du voyage doivent repartir dimanche pour un mariage sur Rouen.