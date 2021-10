250 personnes pourraient travailler dans le futur parc d'activité de St Léonard dans la Marne

La société de promotion immobilière Spirit porte un projet de parc d'activité de plus de 8 000 mètres carrés à St Léonard, sur le site de la Croix Faille. Des bâtiments qui seront disponibles à la vente ou à la location, pour tout type d'entreprises. 250 personnes pourraient y travailler.

Sept bâtiments de 1 500 à 1 700 mètres carrés, divisibles en lots de minimum 300 mètres carrés chacun, voilà le projet du parc Spirit de la Croix Faille, qui commencera à sortir de terre en 2022 à St Léonard (51), près des locaux de la maison de champagne Veuve Clicquot. C'est la société de promotion immobilière Spirit qui porte le projet.

"On a choisi St Léonard parce qu'il y avait du terrain, mais aussi parce que le lieu est identifié, à proximité de Veuve Clicquot et de commodités, très bien desservi par l'autoroute et à 10 minutes du centre-ville", explique Alix Bertinetti, directeur commercial chez Spirit entreprise.

Des locaux modulables selon les besoins des entreprises

Quand Spirit construit un parc d’activité comme celui-là, elle le fait à blanc, c’est-à-dire sans savoir quelle entreprise s'installera dans ses locaux. L’aménagement intérieur se fait donc dans un deuxième temps, en coopération avec les entreprises intéressées : "On s'adapte à leurs besoins, mais on peut accueillir tout type d'entreprises, du laboratoire à l'entreprise de stockage par exemple".

Les entreprises peuvent acheter, à partir de 1 325 euros le mètre carré, ou louer leurs locaux pour 100 euros le mètre carré en moyenne. Aujourd'hui, on ne sait pas encore combien d’entreprises s’installeront dans ce Parc d’activité de la Croix Faille à St Léonard, mais Invest in Reims estime que 250 personnes pourraient y travailler.

Une réussite d'Invest in Reims

C’est l’agence de développement économique Invest in Reims qui a permis l’implantation du projet. "On répond à une demande des entreprises, qui globalement aiment avoir le choix pour s'installer", précise Jean-Yves Heyer, patron d'Invest in Reims, "Nous sommes par exemple en contact avec une entreprise étrangère dans le domaine de la santé, qui cherche des locaux jusqu'à 5 000 mètres carrés, donc c'est une offre qu'on pourra leur proposer".

Reste à faire sortir de terre ce parc d'activité, qui sera la 353ème implantation d’Invest in Reims. De son côté, la société Spirit est à la recherche de nouveaux terrains pour installer d’autres site ailleurs dans la Marne.