250 personnes rendent hommage à Ouistreham aux sauveteurs de la SNSM péris en mer

Ouistreham, France

"Pour que l'eau de la mer n'ait plus que le goût des larmes" ont dit les élus lors de leurs discours rendant hommage aux sauveteurs décédés vendredi dernier en Vendée alors qu'ils venaient secourir un pêcheur. Des bénévoles à qui Emmanuel Macron avait rendu hommage plus tôt dans la journée en décorant notamment de la légion d'honneur les quatre rescapés de la SNSM. Des hommes qualifiés de "héros" par le Chef de l'Etat pour avoir accepté de "prendre tous les risques pour sauver de leurs compatriotes."

La "famille" de la SNSM réunie pour saluer la mémoire des trois sauveteurs décédés

La SNSM qui, au quotidien, doit surveiller 600 kilomètres de côte en Normandie. Et rien que dans le Calvados, ils sont 150 à donner de leur temps pour aider ceux qui sont en danger. Une "famille", comme ils le disent eux-mêmes, venue des huit stations du Calvados pour saluer la mémoire de ceux qui ont payé de leur vie leur dévouement.

La "famille" de la SNSM réunie pour rendre hommage aux trois sauveteurs décédés © Radio France - Philippe Thomas

La SNSM manque de dons pour renouveler sa flotte

Si la Société Nationale de Sauvetage en Mer peut compter sur de fidèles bénévoles, elle a plus de difficultés à réunir les fonds nécessaires pour renouveler sa flotte. Sur un bateau qui coûte entre 1 million et 1,4 million d'euros, la répartition se fait comme suit : 25% de la part de la Région, autant pour le Département et la SNSM, le dernier quart provenant des dons. Mais à Port-en-Bessin par exemple, sur les 250 000 euros de dons nécessaires, seuls 50 000 euros ont été réunis. La France compte un à deux millions de plaisanciers, mais 100 000 uniquement donnent à la SNSM, contrairement à la Grande-Bretagne où la cotisation est obligatoire. "Il faudra peut-être y venir" estiment certains responsables.