250 plants d'herbe de cannabis retrouvés à Toulon : quatre personnes interpellées

Un couple de toulonnais et deux complices présumés ont été interpellés ce lundi par les policiers de la Seyne-sur-Mer qui les soupçonnent d'être impliqués dans un trafic d'herbe de cannabis notamment. 250 plants d'herbes ont été retrouvés et plusieurs milliers d'euros ont été saisis.

Plusieurs mois d'enquête ont permis aux policiers de l'unité de lutte contre les stupéfiants du commissariat de la Seyne-sur mer de démanteler un trafic de drogue qui perdurait depuis au moins un an entre le Beausset et la métropole toulonnaise. Quatre personnes, dont un couple de toulonnais ont été interpellées ce lundi. Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue.

Le couple et ses deux complices sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'herbe de cannabis notamment, de grande ampleur entre le Beausset et l'agglomération toulonnaise. Lors des perquisitions, les policiers ont trouvé plusieurs armes, près de 3,5 kgs de résine de cannabis, 7 kgs d'herbe prêts à être vendus, 25 000 euros en espèce. Et plusieurs centaines de pieds de cannabis en culture.

une production à grande échelle

Pour mettre à l'abri leur plantation, les trafiquants présumés avaient loué une maison et un appartement dans lesquels pas un centimètre carré quasiment n'échappait à la culture. Près de 250 pots étaient répartis dans les différentes pièces avec évidemment tout le matériel du bon cultivateur : des lampes pour assurer une bonne croissance, les systèmes d'aération et de filtres à odeurs. Tout ça a évidemment un coût mais l'investissement est vite rentabilisé.

Une véritable jardinerie avec un complice présumé chargé de gérer l'arrosage, la taille des plants et la mise d'engrais au bon moment. Un jardinier qui avait semble-t' il la main verte. Près de 7 kilos d'herbe prêts à être commercialisés ont été retrouvés sur place et 25 000 euros en liquide. Sans parler des 250 pots dont les plants dépassaient déjà plus d'un mètre de haut. "On est face à une production industrielle" conclut un connaisseur du dossier.

Les quatre personnes, dont certaines étaient déjà défavorablement connues des services de police, ont été placées en garde à vue.