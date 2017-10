250 plants de cannabis découverts dans un quartier bourgeois de Limoges

23 kilos de produits stupéfiants ont été découverts dans un appartement du quartier de l'avenue Ernest Ruben, à Limoges, ce jeudi. Trois personnes ont été placées en garde à vue.

Après plus d'une semaine de surveillance, les policiers de Limoges ont découvert un appartement de deux pièces entièrement consacré à la culture du cannabis, ce jeudi. Il a fallu près de trois heures à la brigade des "Stups" pour vider l'appartement de sa plantation et de l'ensemble du système d'éclairage et de ventilations très sophistiqués mis en place.

L'odeur de cannabis était décelable dans la rue, mais, racontent les policiers avec humour, "le voisinage de cette rue calme n'était pas expert en la matière, même s'il avait également remarqué cette odeur un peu spéciale".

Un homme de 30 ans, déjà connu des services de police a été interpellé sur son lieu de travail. Une jeune femme de 22 ans et un homme de 33 ans se sont ensuite présentés d'eux-même au commissariat. Ils ont été placés en garde à vue.