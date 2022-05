2500 ans après le retour des Étrusques en Corse au Parc Galea ce samedi

Une première dans l’île avec cette reconstitution en tenue de combats grâce à une troupe de férues d’Histoire et de ce passé antique méditerranéen. Pour le plus grand plaisir des scolaires ce jeudi et vendredi et surtout demain samedi au parc Galea pour tous les publics souligne Jean Castela membre de l'Ineacem :

Pour la première fois hors d'Italie, - J.Castela

"On travaille sur le problème de la Corse dans le monde étrusque, de savoir comment la Corse et les Corses surtout, ont été intégrés dans ce monde-là et dans une démarche d'Histoire vivante. Pour rendre compréhensible au public des phénomènes qui sont quand même assez complexes, on a fait venir une troupe de reconstitution historique exceptionnelle puisque c'est la seule qui existe. Ils viennent d'Italie de la plaine du Pô, ils sont une quinzaine et reconstituent les techniques de combat des Étrusques. Mais également ils montrent quelle a été l'alimentation et les pratiques de banquets, on a par ailleurs céramiste qui est là, présent et qui reproduit exactement à l'identique les céramiques antiques. Donc la question, c'est de savoir comment il y a 2500 ans, en Corse, on vivait en fonction des relations avec ce monde étrusque."

Armes et tenues reconstituées - Jean Castela

I Leoni di Nemea "RUVA LEU", célèbre troupe de reconstitution historique spécialisée dans le monde étrusque qui se produira pour la première fois hors d'Italie, ainsi que le céramiste Roberto Paolini qui fera des démonstrations des différentes techniques antiques de peinture sur céramique.

"Ce sont des reconstitutions qui sont fidèles à la réalité ce qu'on pourrait appeler de l'archéologie expérimentale, c'est très spectaculaire. Il y aura bien sûr des explications, des stands et petites conférences ils vont faire des démonstrations de combat en fonction des différentes techniques qui étaient utilisées à cette époque. En général, le public a du mal à comprendre on voit une casque, une épée, comment interpréter? Là, on va voir exactement à quoi ça correspond et surtout ce qu'on peut en tirer. Par exemple, il y a un type de casque qui est retrouvé en Corse et qui est exactement celui qui correspond au moment de la bataille navale d'Aléria en 540 avant Jésus-Christ. Est-ce que ce sont des guerriers qui sont venus de l'extérieur pour combattre en Corse ou est-ce que les Corses de cette époque avaient ce type d'armement? On sait aujourd'hui, grâce aux dernières recherches, que les Corses avaient ce type d'équipement et donc ils combattaient avec ces épées, ces casques."

Roberto Paolini, des céramiques comme on en voit au Musée d’Aleria - J Castela

Une manifestation sous l’égide de l’institut INEACEM qui développe le projet sur la participation de la Corse et des Corses dans le monde étrusque.

