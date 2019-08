2.500 foyers privés d’électricité en Vaucluse

2.500 foyers de L'Isle-sur-la-Sorgue, Pernes-les-Fontaines, Velleron, le Thor et Cavaillon n'ont plus d'électricité depuis 6h du matin ce jeudi. Plusieurs défauts sur des câbles souterrains ont été identifiés.

Département Vaucluse, France

