26 adolescents victimes d'une probable intoxication alimentaire dans le sud du Gers

26 jeunes ont été pris de maux de ventre, de diarrhée et de maux de tête, ce mercredi matin à Montesquiou, près de Mirande, dans le sud du Gers. Ils étaient en séjour de cohésion dans le cadre du service national universel.

Cela a peut-être un lien avec la chaleur, une enquête est en cours à Montesquiou, au nord de Mirande, où 26 jeunes ont présenté des symptômes d'intoxication alimentaire ce mercredi matin. Des adolescents âgés entre 15 et 17 ans ont été pris de maux de ventre, de nausées, de maux de tête, de diarrhée, des symptômes de l'intoxication alimentaire.

Sept jeunes hospitalisés sans symptômes sévères

Quand ils ont commencé à se plaindre, les jeunes ont été rassemblés à la maison du temps libre, la salle des fêtes de Montesquiou. 40 pompiers sont intervenus pour évacuer sept jeunes par ambulance et minibus vers les hôpitaux de Tarbes et de Auch pour effectuer un bilan de contrôle. Aucun jeune ne présente de symptômes sévères. Ces jeunes font partie d'un groupe de 117 adolescents en séjour de cohésion dans le cadre du Service national universel (SNU). 19 adolescents présentant des symptômes plus légers ont été pris en charge directement sur place par les sapeurs-pompiers.

Ce sont des jeunes qui résidaient au château-camping le Haget, l'un des deux sites d'hébergement des adolescents durant leur séjour. Les services de secours se sont immédiatement rendus sur les lieux où les ont rejoints les responsables de l’Education Nationale et de la préfecture du Gers.

Les chalets où logent des groupes de quatre à six adolescents sont fouillés dans le cadre de l'enquête car les jeunes ont l'habitude de récupérer de la nourriture au buffet le soir, sans la mettre forcément au réfrigérateur dans leurs chambres pourtant équipées, et avec cette chaleur, cela pourrait avoir provoqué l'intoxication.

Les familles des adolescents ont été informées par les services de l’Education Nationale. A ce stade, les investigations sont engagées pour connaître l’origine de "ces symptômes qui peuvent être liés à une possible intoxication alimentaire comme à un éventuel coup de chaleur", selon la préfecture du Gers. Le séjour du SNU se poursuit pour les jeunes sous la vigilance des personnels encadrants. Le programme des activités a été adapté aux conditions climatiques actuelles, toutes les épreuves sportives ont été annulées.