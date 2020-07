EXCLU - 264 pieds d'herbe de cannabis saisis à Trans-en-Provence

Les policiers ont mis la main ce lundi sur un véritable lieu de culture d'herbe de cannabis à Trans-en-Provence. 264 pieds saisis et du matériel de culture. Trois personnes sont en garde à vue, 2 femmes et un homme.

Deux femmes et un homme sont en garde à vue depuis lundi après la saisie de 264 pieds d'herbe de cannabis dans "un lieu destiné à la culture" à Trans-en-Provence confirme le Parquet de Draguignan ce mardi. Les policiers ont en effet saisi la veille cette production ainsi que le matériel nécessaire.

Les 264 pieds entre 1 mètre et 1,50 mètres étaient arrivés "à bonne maturité et ont donc été saisis pour vérifier la nature et la qualité du produit" indique le Parquet de Draguignan. Plusieurs bocaux remplis de têtes, la fleur dont la particularité est d'avoir un principe actif extrêmement concentré ont également été découverts. Du matériel, comme des lampes, des ventilateurs pour une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros ont aussi été placés sous scellés.

la main verte

Les 3 personnes dont le rôle exacte dans cette culture reste à préciser, avaient semble t-il la main très verte. Car la présence de têtes dans ces bocaux indique qu'une précédente culture avait déjà été récoltée.

"Tout est bon dans l'herbe de cannabis"

L'herbe de cannabis connait plusieurs utilisations, au delà de la transformation de sa résine. La fleur est très prisée des consommateurs de stupéfiants. Mais l'herbe de cannabis peut aussi être broyée, tiges et feuilles comprises, pour être fumée. En résumé, rien ne se perd, tout se transforme. Un principe qui conduit ces deux femmes et cet homme en garde à vue pour 96 heures maximum.