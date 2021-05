Vingt-sept adolescents touchés par une intoxication alimentaire au lycée agricole de Dannemarie-sur-Crête

Le menu du soir du lycée agricole de Dannemarie-sur-Crête va être scruté à la loupe dans les heures qui viennent. Tout comme l'état de santé de ceux qui l'ont préparé. Vers 23h30 ce mercredi soir une intoxication alimentaire collective a frappé dans cet établissement scolaire du Doubs.

Huit adolescents hospitalisés à Dole et Besançon

Suite au dîner des internes, 27 adolescents ont présenté des troubles digestifs. Après l'intervention des pompiers du SMUR et un premier bilan, huit ont dû être hospitalisés à Besançon et à Dole. Un bilan qui pourrait évoluer au réveil des élèves. Les causes et les circonstances de cette intoxication sont encore indéterminées. Au total 164 personnes ont dîné dans l'établissement.