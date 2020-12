27 camionnettes brûlent dans un incendie dans l'entreprise de transport Lacoste près de Bordeaux

Un gros incendie cette nuit de mercredi à jeudi à Ambarès-et-Lagrave, au nord de Bordeaux. Il s'est déclaré vers à 2h du matin, sur le site de l'entreprise de transport Lacoste. 27 camionnettes ont brûlé. Il n'y a pas eu de blessé.

L'entreprise de logistique a été créée en 1986 près de Bordeaux. Installée près des installations portuaires, elle est spécialisée dans le stockage, l'entreposage et le frêt des marchandises conditionnées et des conteneurs à partir des terminaux maritimes. Elle traite chaque année 230 000 tonnes de marchandises et dispose de 22 000 m2 d'entrepôts couverts dont la plus grande partie classée pour la sécurité et l'environnement.