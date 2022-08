29 morts sur les routes du Berry : un bilan catastrophique à cause d'"un relâchement flagrant"

Des vies brisées, des familles endeuillées, des traumatismes. C'est aussi ça la conséquence des accidents. Voilà pourquoi le bilan de la mortalité routière en Berry inquiète autant. "Il faut arrêter ce massacre", lâche même le capitaine Brunet, commandant de l'escadron départemental de sécurité routière dans le Cher. Au 31 juillet, selon les données des préfectures, 27 personnes avaient perdu la vie dans nos deux départements. Mais dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 août, deux jeunes sont morts dans le Cher. Le bilan s'est donc encore alourdi.

Depuis la crise Covid et le déconfinement, il y a clairement un relâchement dans les comportements. "Nous ne pouvions plus aller à la rencontre du public pour diffuser nos messages. Et on voit bien que dès qu'on stoppe la prévention, les résultats s'en ressentent tout de suite", constate Flavien Bourgeois, président régional de l'association Prévention routière, invité de France Bleu Berry ce mardi. En analysant les chiffres de la mortalité routière, on observe qu'il n'y a pas une forte hausse des accidents. "Mais la gravité des accidents est clairement en augmentation. Les problématiques ne sont pas nouvelles mais elles sont plus fortes : téléphone au volant, excès de vitesse, alcoolémie, produits stupéfiants... Il y a un vrai relâchement dans les usages", poursuit Flavien Bourgeois.