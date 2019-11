270 personnes ont été évacuées ce jeudi matin, du bâtiment de la CAF et de la Sécurité sociale de Guéret, rue Marcel Brunet, après une alerte à la bombe. Un allocataire a menacé le personnel d'avoir placé un explosif.

270 personnes évacuées de la CAF et la Sécurité sociale de Guéret après une alerte à la bombe

Ce n'était jamais arrivé : une alerte à la bombe ce jeudi matin, à la Caisse d'allocations familiales et à la Sécurité sociale de Guéret, rue Marcel Brunet. 270 personnes, personnels et usagers ont été évacués par précaution peu après 9 heures, suite à la menace d'un allocataire mécontent : il a assuré aux agents avoir placé une bombe dans le bâtiment, et qu'il ne plaisantait pas.

La rue a été fermée, et le bâtiment évacué. Les policiers et les gendarmes sont à la recherche de l'homme. Des vérifications ont été faites par le commissaire de police, qui a finalement décidé d'autoriser la reprise des activités, en début d'après-midi, car aucun colis suspect n'a été détecté.