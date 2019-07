28 bottes de paille saccagées près de Guéret, l'agriculteur enrage

Saint-Sulpice-le-Guérétois, France

'C'est rageant de faire le même travail deux fois. Comme si on ne traversait pas une période suffisamment difficile en plus." A Saint-Sulpice-le-Guérétois, Eric Malherbe est passablement agacé. Il a terminé de moissonner ses champs la veille, à minuit. Et ce vendredi matin, il découvre que 28 de ses bottes de paille ont été dégradées dans deux parcelles, sur la route de Guéret à Anzême.

Des bottes de paille bien abîmées dans ce champ près de Guéret - Adam Malherbe

Pour Eric Malherbe, cet acte de vandalisme ne tombe pas au bon moment : "On a de la pluie, donc il faut maintenant attendre que ça passe, que la paille sèche, et puis la rouler à nouveau. Il peut y avoir de la perte."

Le filet qui enroule les bottes a été sectionné, "le travail de quelqu'un qui s'y connaît", assure Adam, le fils de l'agriculteur, qui a roulé les bottes. La famille a prévenu les gendarmes afin d'empêcher un autre acte de malveillance.