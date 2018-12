Trois bombes artisanales et 28 cocktails Molotov découverts sur un barrage des gilets jaunes à Montauban

Les trois bombes artisanales et les 28 cocktails Molotov prêts à l’emploi ont été découverts ce vendredi dans une camionnette au rond-point d’Aussonne, occupé par les gilets jaunes.

Montauban, France

Trois bombes artisanales et 28 cocktails Molotov prêts à l'emploi ont été découverts ce vendredi matin dans le Tarn-et-Garonne sur le rond-point d'Aussonne, près de Montauban. Les cocktails Molotov étaient prêts à l'emploi dans une camionnette. Les bombes artisanales étaient composées de bouteilles de désodorisant auxquelles étaient scotchés de gros pétards sur des palettes.



Dans un communiqué, le préfet du Tarn-et-Garonne et le Procureur de la République "condamnent fermement ces agissements qui laissent prévoir pour la journée du samedi 8 décembre de très graves débordements".

Une enquête est ouverte par le Procureur de la République du chef de transport de substances ou produits explosifs, les peines encourues peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.

La vente de carburant au détail interdite en Haute-Garonne

De son côté, la Préfecture de Haute-Garonne a décidé le transport d'armes et la vente de carburant au détail

La préfecture de Haute-Garonne indique dans un communiqué que :

- le transport et l'utilisation de produits dangereux, inflammables ou chimiques, de produits explosifs, des artifices de divertissement, de fumigènes et de pétards sont interdits en Haute-Garonne, sauf motif professionnel, depuis jeudi soir 18h00 au mardi 11 décembre 6h00

- le port et le transport d'armes de chasse et de munitions et d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdits depuis jeudi soir 18h00 au mardi 11 décembre 6h00

- l'achat et la vente au détail, l'enlèvement ou le transport de tout carburant par jerricanes, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers, sont déjà interdits depuis le 4 décembre, une mesure prolongée jusqu'au mardi 11 décembre 6h00.