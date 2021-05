28 migrants sauvés au large de Boulogne-sur-Mer et d'Ambleteuse

Ce samedi 1er mai, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Gris Nez apprend que plusieurs embarcations de migrants se trouvent en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais. 28 migrants ont été secouru et sont tous sains et saufs.

Ce samedi 1er mai 2021, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé que plusieurs embarcations de migrants se trouvent en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais. Pour le premier sauvetage c'est le sémaphore de Boulogne-sur-Mer qui alerte le CROSS Gris-Nez 2). Trois migrants sont secourus par le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Languedoc. Les secours déposent les trois personnes au port deBoulogne-sur-Mer pour une prise en charge par la police aux frontières (PAF) 62.

En parallèle, une embarcation se signale au CROSS Gris-Nez comme étant en difficulté au large d’Ambleteuse (62). Le CROSS engage alors le RIAS Abeille Languedoc, qui une fois au contact de l’embarcation, récupère 25 naufragés puis les dépose au port de Boulogne-sur-Mer où ils sont pris en charge par la police aux frontières (PAF) 62. Ils sont tous sains et saufs. Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles.