28 patients de l'hôpital de Valence évacués après un incendie dans le service cardiologie

Les pompiers ont été appelés vers 23h40 ce mercredi soir pour un incendie au centre hospitalier de Valence. Devant la particularité du lieu, ils sont intervenus en nombre : 57 hommes des SDIS de la Drôme et de l'Ardèche ont permis de rapidement maîtriser le sinistre. Les flammes ont pu rester cantonnées à la chambre.

Les fumées, en revanche, se sont diffusées dans le couloir et au total, 28 patients et membres du personnel ont dû être évacués de cette partie du service. Deux personnes (un personnel et un patient) ont été incommodées par les fumées et prises en charge aux urgences.

Les malades évacués ont été installés dans une autre aile.

Il n'y a pas de conséquences significatives sur le fonctionnement de l'hôpital.