Condamné à six mois de prison pour 280 appels téléphoniques à son ex-compagne en quelques jours

Un homme a été condamné à six mois de prison ferme pour harcèlement et menaces de mort, ce lundi, à Béziers (Hérault). Il avait notamment passé 280 appels à son ex-compagne.

Béziers, France

Six mois de prison ferme pour harcèlement et menaces de mort. Un homme de 31 ans était poursuivi devant le tribunal de grande instance de Béziers ce lundi pour avoir exercé des pressions et des violences sur son ex-compagne de septembre à janvier dernier.

Le couple installé à Vias était en instance de séparation. Le prévenu d'une jalousie extrême ne supportait pas qu'elle mette fin à cette relation d'un an et demi. Il l'a appelée 280 fois en seulement quelques jours.

Le procureur avait réclamé un an de prison ferme.