28e suicide dans la police en 2019 : des rassemblements hommage en Savoie

Chambéry, France

Une quarantaine de policiers se sont réunis devant le commissariat de Chambéry de 11 heures 30 à 12 heures. Hommage à leurs collègues qui se sont donnés la mort hier à Montpellier et à Paris.

_"Vingt-huit collègues, tous corps confondus, ont décidé de nous quitter, on n'a pas vu ça depuis vingt ans. Si on fait une projection à l'année, c'est catastrophique, ça l'est déjà !"constate Yoanne Villeret, le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police-FO en Savoie, "l'administration renvoie très souvent à des causes personnelles mais on sait que c'est bien plus complexe que ça. Si ça ne se passe pas bien dans sa vie professionnelle non plus, la conjonction des deux pousse au passage à l'acte."_

à lire aussi Une policière se suicide avec son arme de service au commissariat de Montpellier

28e suicide dans la police depuis 2019

Une vingtaine de policiers se sont aussi réunis à Albertville et à Aix les Bains en Savoie comme dans le reste de la France. Tous ont répondu à l'appel national de l'intersyndicale de la police pour "manifester le ras le bol", "la fatigue" et "la souffrance".

"Elle est nécessaire cette minute de silence, ça rappelle à tout le monde qui on est" - une policière de Chambéry

à lire aussi Les policiers appelés à se rassembler ce vendredi après plusieurs suicides

Hier jeudi, le 27e et le 28e suicide de policiers en France depuis le début de l'année 2019 ont secoué les forces de l'ordre. Il s'agit d'une capitaine de 48 ans à Montpellier et d'un jeune agent de 25 ans seulement à Paris.