29 ans après les Nîmois se souviennent-ils des inondations d'Octobre 1988 ?

Il y a 29 ans, le lundi 03 octobre 1988, Nîmes vivait les pires inondations de son histoire. Durant près de 8 heures, le ciel a déversé plus de 400 litres d'eau au mètre carré. Les flots ont tout emporté sur leur passage faisant 11 morts dont deux secouristes.

Les nîmois qui ont vécu cet épisode vous le diront, Octobre 1988 fut traumatisant. En l'espace de quelques heures, 400 litres d'eau au mètre carré se sont abattus sur la ville, transformant tous les cadereaux en torrent, les flots emportants tout sur leur passage.

6,000 véhicules ont été engloutis par les eaux mais c'est le bilan humain de la catastrophe qui a le plus marqué : 11 personnes sont mortes dont deux secouristes dans un accident d'hélicoptère.

Quelques temps après ce drame, une stèle en hommage aux victimes a été inaugurée au bout du canal de la fontaine, près du square Antonin.

Pourtant, tous les nîmois ne connaissent pas forcément sa signification.

Il faut dire que la stèle est assez peu visible, petite et abimée. Mais pour les nîmois qui ont vécu cet épisode cévenol dramatique, la mémoire est intacte, il s'agit même d'un traumatisme pour Jacques et Nicole, leur maison avait été inondée.

Je me souviens d'une ville comme en état de guerre, un souvenir traumatisant, maintenant dès qu'il pleut fort on a peur et on redoute la même chose". Nicole, retraité nîmoise.