29 fusils découverts chez un habitant de la presqu'île de Guérande

29 fusils et un pistolet à plomb ont été saisis chez un habitant de la presqu'île de Guérande. Au départ, les gendarmes sont intervenus pour une affaire de violences conjugales et de harcèlement, de la part d'un homme qui avait installé de quoi localiser la voiture de son épouse et de quoi enregistrer ce qu'elle y faisait avec des dictaphones.

Sous contrôle judiciaire

C'est en allant chez eux que les gendarmes ont découvert les armes mais aussi 500 cartouches de différents calibres. Le mari a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son passage devant la justice fin août.