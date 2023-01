29 personnes découvertes, sans-papiers, dans un camion près de Beaune

Comme indiqué par Le Bien Public, 29 personnes, sans-papiers, ont été découvertes, jeudi 5 janvier 2023, dans la remorque d'un camion, par la douane sur l'autoroute A6, au niveau de Merceuil, près de Beaune. Contactée par France Bleu Bourgogne, la Préfecture de Côte-d'Or confirme que ces personnes se revendiquent de nationalité indienne, ce qu'aucun document ne permet pour l'instant d'attester. Deux personnes - le conducteur du camion et son passager - sont en fuite et sont toujours recherchés vendredi matin.

ⓘ Publicité

Les gendarmes exploitent les caméras de vidéosurveillance

Pour tenter de retrouver les deux fuyards, vendredi matin, les gendarmes se sont rendus à Merceuil, dans le but d'exploiter les caméras de vidéosurveillance. "Le chien des gendarmes a suivi leurs traces jusqu'à la sortie du village, ils veulent voir s'ils ont été pris en route, transportés dans une voiture. Et comme on a une caméra qui donne sur la sortie du village ...", raconte sur France Bleu la maire de la commune, Evelyne Pereira-Chambrey.

Elle décrit l'ambiance pesante qui régnait dans ce village d'environ 800 habitants jeudi soir. "Les gens étaient un peu surpris, j'ai eu plusieurs appels parce que l'hélicoptère tournait, beaucoup de gendarmes dans le village, des motards. Ils allaient dans les cours des immeubles, et visiter dans les hangars pour voir s'ils ne trouvaient personne, relate Evelyne Pereira-Chambrey. Donc, effectivement, ça fait un petit peu peur, surtout que les gens ne savaient pas vraiment le pourquoi.".

"C'est un petit peu exceptionnel, mais bon, on sait qu'on habite Merceuil, sur l'aire de l'autoroute il y a quand même "beaucoup d'animation", c'est une plaque-tournante, donc ça ne nous surprend pas trop non plus, continue l'édile. On a déjà eu des gens qui se sont enfuis de l'autoroute et qui ont été recherchés dans les bois autour de l'aire, c'est déjà arrivé, ça impliquait plutôt des trafiquants".